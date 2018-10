Het is weer voorbij die mooie nazomer: temperatuur daalt maar het blijft droog

EINDHOVEN - De nazomer lijkt nu dan echt voorbij. Komende week daalt de temperatuur naar rond de zestien graden. Wie op regen hoopt, heeft pech: het blijft voorlopig droog.

Afgelopen week sneuvelden nog diverse records. Zo was het dinsdag met 25,8 graden de warmste 16 oktober ooit. Daar komt nu dan toch echt verandering in. De temperatuur daalt flink.



Op een paar spatten na, lijkt het zeker tot de helft van komende week droog te blijven. "Het is tot nu toe veel te droog voor de maand oktober", vertelt weerman Jordi Bloem van MeteoGroup. Tot nu toe is nog maar 5 tot 20 millimeter regen gevallen deze maand.



Herfst

Dinsdag of woensdag slaat het weer waarschijnlijk om. "Vanaf dan kan het wisselvallig worden met meer wind en regen", vervolgt weerman Jordi. "Herfst-waardig, zo zou je het kunnen noemen."



Later in de maand daalt de temperatuur mogelijk nog verder. "Misschien wel de eerste vorst."