De schrik zit er goed in na schietpartij Valkenswaard: 'Ik kijk nu goed uit als ik de hond uitlaat'

VALKENSWAARD - In een relatief rustige buurt in Valkenswaard kregen buurtbewoners dinsdagnacht de schrik van hun leven. Rond halftwaalf werd daar een 37-jarige man uit Waalre neergeschoten en veel mensen hoorden het gebeuren. Toen zij gingen kijken, werden zij ook bedreigd met een wapen.

De schietpartij vond plaats aan het Feliciadal in Dommelen, gemeente Valkenswaard. De 37-jarige man die beschoten werd raakte gewond en klopte aan bij een bewoner uit de straat. "Er stond een meneer op mijn raam te bonken en dat vertrouwde ik niet. Ik heb niet open gedaan, maar een ambulance voor hem gebeld."

Verschillende buurtbewoners hoorden eerst een paar harde knallen en daarna een man schreeuwen om hulp. Vervolgens reed er een motor heel hard weg. Een buurtbewoonster kwam op het geschreeuw af en trof een man met ontbloot bovenlijf aan. Ze haalde dekens voor hem en bleef bij hem tot de ambulance arriveerde.

'Kogel door je kop'

Iemand anders vertelt dat hij het slachtoffer niet kent en werd bedreigd toen hij kwam kijken. "We moesten terug naar binnen, anders zouden wij ook een 'kogel door onze kop' heen krijgen." De dader of daders zijn gevlucht op een donkerkleurige motor of scooter en droegen donkere kleding en een helm.

"Je ziet wel eens wat op televisie over schietpartijen in andere steden, maar dit komt wel heel erg dichtbij", vertelt een vrouw die op dat moment de hond aan het uitlaten was. "Ik merk dat ik nu toch wat zenuwachtig over straat loop. Je kijkt toch wat meer om je heen."

Het slachtoffer ligt onder bewaking in het ziekenhuis. Het is niet bekend waarom de schietpartij plaatsvond. Het onderzoek is in volle gang. De politie roept mensen op om contact op te nemen als ze iets verdachts (hebben) zien.

LEES OOK: Schietpartij Valkenswaard: bewoners bedreigd, 'Naar binnen, of je krijgt een kogel door je hoofd'