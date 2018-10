Rachel (18) heeft een tumor maar zet zich in voor Stichting Opkikker: 'Zodat iedereen kan genieten'

HEESCH - Rachel (18) kreeg op haar vijfde een hersentumor. Sindsdien heeft ze talloze operaties en bestralingen ondergaan. Op haar negende werd ze door Stichting Opkikker verrast met een verwendag. Sindsdien zet ze zich in voor de stichting. Woensdag organiseert ze een 'Koffie Morning' bij haar dagbesteding om geld op te halen zodat meer kinderen de dag van hun leven kunnen hebben.

In 2003 werd Rachel voor het eerst aan haar tumor geopereerd. Daarop volgden 31 bestralingen en acht keer chemo. In eerste instantie stonden meer chemokuren gepland, maar halverwege moest daarmee worden gestopt. "Haar nek en rug werden behandeld, maar de bestraling heeft dwars door haar keel heen gestraald waardoor haar luchtpijp werd aangetast. Door littekenweefsel en wildvlees groeide haar luchtpijp dicht en kon ze moeilijk adem halen.

Daardoor heeft ze 5 jaar lang met een extra luchtpijp rondgelopen. Ze heeft er een stemband verlamming aan over gehouden en heeft nu een heel zacht, hees stemmetje. Maar zolang ze het niet opnieuw benauwd krijgt, wordt ze er niet meer aan geopereerd." In totaal heeft Rachel 43 keer operaties ondergaan.

'Koninginnen'

Het was dan ook groot feest in huizen Van Hoek toen in 2009 een grote limousine voor reed. Rachel werd opgehaald door Stichting Opkikker voor een 'verwendagje weg'. Een make-over, een fotoshoot, een rondleiding door de tv-studio's in Hilversum, twee helikoptervluchten, een etentje in een pannenkoekenhuis en een ballonvaart; kosten nog moeite werden gespaard. "Het was in een woord fan-tas-tisch", vertelt Anita van Hoek, de moeder van Rachel. "We werden overal als koninginnen onthaald."

Sindsdien zet Rachel zich in voor de stichting. Ze begon met oude telefoons in te zamelen om geld op te halen. Dat werd een succes; per jaar levert ze zo'n 2.000 mobieltjes in, die per stuk ongeveer 3 euro opleveren. "Als ambassadeur van de stichting kun je speldjes verdienen wanneer je acties organiseert. Rachel mist alleen nog maar het 'Statiegeldspeldje' en het 'Koffie Morningspeldje'. Die laatste gaat ze woensdag verdienen", vertelt haar moeder trots.

Nieuwe actie

Dan organiseert het meisje vanuit haar dagbesteding BijZONonder Talent een koffiedag. "De medewerkers daar gaan taarten bakken en koffie schenken. Er worden spelletjes georganiseerd en iedereen kan binnenlopen en een bijdrage geven. Alle opbrengsten gaan direct naar Stichting Opkikker." Normaal gesproken vindt de 'Koffie Morning', zoals de naam al doet vermoeden, alleen 's ochtends plaats. Rachel wil echter zoveel mogelijk geld ophalen. Daarom duurt de actie woensdag van 10:00 tot 15:30 uur.