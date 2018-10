Aanwas van asielzoekers, COA zoekt opvanglocaties voor 5000 mensen

EINDHOVEN - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is samen met gemeenten dringend op zoek naar opvanglocaties voor nieuwe asielzoekers. Het COA zegt op haar website op korte termijn capaciteit te zoeken met in totaal 5000 plaatsen. Oorzaak is de snelle stijging van het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt.

Volgens de NOS vroegen tot 1 oktober 14.545 mensen voor het eerst asiel aan in Nederland. Dat zijn er bijna tweehonderd minder dan in heel 2017 (14.716). In september kwamen de meester asielzoekers uit Iran en Syrië, maar ook uit Turkije, Albanië en Algerije kwamen asielzoekers. Om deze extra mensen te plaatsen zijn volgens het COA nieuwe opvangplekken nodig. In het voorjaar sloot het COA nog 11 locaties.

Schommelingen

Het aantal (tijdelijke) opvanglocaties van het COA schommelt sterk door de aanwas van asielzoekers. Waar in 2012 nog azc’s werden gesloten, werden in de loop van 2014 en 2015 ook in Brabant veel (noodopvang)locaties geopend. In Brabant ging dat onder regie van de provincie.

Zo werden in Brabant onder meer extra opvanglocaties gecreëerd in de koepelgevangenis in Breda, de Orangerie in Eindhoven, het voormalig belastingkantoor in Tilburg en sporthal de Boulevard in Bergen op Zoom.