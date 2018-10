Deel dit artikel:













Pinnende Eindhovenaar bedreigd met vuurwapen en vervolgens beroofd Foto: archief

EINDHOVEN - De politie is op zoek naar een donker getinte man die woensdagavond een gewapende overval pleegde in winkelcentrum Woensel in Eindhoven.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

Een man stond daar rond kwart over negen te pinnen toen hij door de overvaller werd bedreigd met een vuurwapen. Toen het slachtoffer zijn geld had afgestaan, ging de dader er op de fiets vandoor. In een Burgernetbericht meldt de politie dat de man een rode trui en een zwarte muts droeg. De politie adviseert getuigen niet zelf op te treden tegen de overvaller.