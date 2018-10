Deel dit artikel:













Zoektocht naar wapens of munitie in sloot Tilburg, politie heeft nog niets gevonden De politie doorzoekt de sloot. (foto: Toby de Kort)

TILBURG - De politie doorzoekt woensdagavond een sloot aan de Atlasstraat in Tilburg. Daar zou mogelijk munitie of wapens in liggen.

Geschreven door Raymond Merkx

Redacteur / Verslaggever

De politie kreeg een tip van een voorbijganger. De zoektocht begon rond kwart voor acht. Tot nu toe is nog niets gevonden.