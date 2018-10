Trouwe fans basketbalclub New Heroes genieten van rentree in Europacup

DEN BOSCH - "Ongelofelijk! Veertig punten verschil, dat kan ik me niet meer herinneren. Of ja, toch wel. Maar dan veertig punten achter." Trouwe fans Cees de Boer en Jan Sleutjes genieten woensdagavond in de Maaspoort in Den Bosch bij de rentree van hun basketbalclub. Tegen het Tsjechische Pardubice weten de Heroes overtuigd te winnen.

Er is in de meer dan zestigjarige geschiedenis van basketbalclub Den Bosch regelmatig wat te vieren geweest. Zo herinnert Cees zich dat hij in de jaren zeventig, nog in de oude sporthal De Vinkenkamp, in de klimrekken hing toen destijds EBBC de finale van de Europacup haalde. "Dat was wel de mooiste wedstrijd die ik heb gezien."

Er volgden meer goede internationale prestaties en veel landskampioenschappen. En Cees en zijn sportvrienden waren er vaak bij, ook in het buitenland. Maar er waren ook echte dieptepunten. "Het ergste moment was twee seizoenen geleden", weet Jan. "Toen dreigde de club opgeheven te worden. Rob van Oosterhout is toen de reddende engel geweest."

Sportmarketeer en clubicoon aan het roer

Sportmarketeer Van Oosterhout nam samen met clubicoon Jos Frederiks in 2016 de touwtjes in handen en sindsdien is de ster van Den Bosch weer rijzende.

En het wedstrijdbeeld past daarbij. De club kent in het eerste deel van de wedstrijd een vliegende start en komt geen moment in de problemen. De mannen hebben plezier. 'Heja, heja, heja, Den Bosch' klinkt het door de Maaspoort.

'Een ongelofelijke rentree'

De voorsprong blijft en Jan glundert: "Een geweldig overwinning, 91 - 58. Ik had het niet verwacht maar het is verdiend." En Cees vult aan: "Ongelofelijk dat we zo onze rentree maken. Ik heb genoten."