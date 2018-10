Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto gaat in vlammen op in Helmond, brand dreigde over te slaan op huis Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision Mediaprodukties

HELMOND - Een auto die geparkeerd stond op de oprit bij een huis aan de Rootakkers in Helmond is woensdagnacht in vlammen opgegaan. Iemand in de buurt ontdekte de brand iets voor halfvier en belde direct de brandweer. Bij het huis aangekomen, forceerde de brandweer volgens omstanders eerst de voordeur. Vervolgens werd de bewoner uit zijn huis gehaald.

Geschreven door Sandra Kagie

Het gevaar bestond dat het vuur over zou slaan op het huis. Dit gebeurde uiteindelijk niet al liep de gevel van het huis wel schade op door de brand. De benzinetank van de auto lekte brandstof waardoor de vlammen hevig waren. De auto moet als verloren worden beschouwd. Ook een deel van een schutting moest het ontgelden. Onrustige avond en nacht

Het was een onrustige avond en nacht in Helmond qua branden. De brand aan de Rootakkers was de derde binnen enkele uren. Woensdagavond rond half twaalf werd een brand gemeld bij supermarkt Jan Linders aan de Dijksestraat en zo’n drie kwartier later kwam de melding van een brand buiten aan het Coffermanspad in de stad.