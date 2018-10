Deel dit artikel:













Buurtbewoners gaan metershoge vlammen door brand in heg te lijf met tuinslangen Foto: FPMB

KAATSHEUVEL - Een brandende heg zorgde woensdagnacht aan de Duinlaan in Kaatsheuvel voor een behoorlijk fik. Er was sprake van metershoge vlammen. Buurtbewoners probeerden de brand, die rond kwart voor drie ontstond, in eerste instantie met tuinslangen te lijf te gaan.

Geschreven door Sandra Kagie

In de buurt van de brand lag een grote gastank.

De brandweerkorpsen van Loon op Zand en Waalwijk kregen het vuur uiteindelijk onder controle. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet duidelijk.