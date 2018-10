Man met geweer door agenten met getrokken wapens uit zijn auto gehaald in Breda

BREDA - Een man met een vuurwapen is donderdagochtend aangehouden in Concordiastraat in Breda. Dat gebeurde door agenten die hun wapen hadden getrokken om de man uit een auto te halen.

De politie kwam in actie nadat er melding was binnengekomen over een man in een auto met een wapen op de Tramsingel. Wat de man van plan was, is nog niet duidelijk.

In de auto van de man vond de politie een vuurwapen. Het is niet duidelijk of het om een nep of een echt vuurwapen gaat.

BTGV-methode

Agenten hielden de man volgens een zogeheten BTGV-methode (Benaderings Techniek Gevaarlijke Verdachte).