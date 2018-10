Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Leverancier vloerplaten ingestorte parkeergarage overweegt juridische stappen tegen BAM De ingestorte parkeergarage (foto: Hans Janssen).

LEIDEN/EINDHOVEN - Het bedrijf BubbleDeck in Leiden overweegt nadrukkelijk juridische stappen tegen bouwbedrijf BAM. Dit vertelde directeur Rob Plug van het bedrijf donderdagochtend in het programma Wakker op Omroep Brabant radio. BubbleDeck leverde de vloerplaten voor de parkeergarage bij Eindhoven Airport die in mei vorig jaar instortte. BAM was de aannemer die het project uitvoerde.

Geschreven door Sandra Kagie

Het kwam iedereen in de bouwwereld, en met name BAM, volgens directeur Rob Plug goed uit dat zijn bedrijf als ‘kwade genius’ werd aangeduid nadat de parkeergarage bij Eindhoven Airport instortte. Bij zijn bedrijf liep de opdrachtenstroom vervolgens terug tot een minimum. “Het vertrouwen was weg”, legt hij uit. “We zijn een jaar beziggeweest ons te verdedigen. En in leven te blijven”

Donderdag presenteert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) haar onderzoek naar de instorting van de parkeergarage. Plug kijkt er met spanning naar uit. Al heeft hij een conceptversie van het rapport al ingezien. Andere onderzoeken

Kort na het ongeluk deden TNO, in opdracht van Eindhoven Airport en Adviesbureau Hageman, in opdracht van BAM, al een eigen onderzoek naar de technische oorzaak van de instorting. De onderzoekers stelden dat de directe oorzaak een mankement in de gebruikte vloer van BubbleDeck was, een zogenoemde ‘bollenvloer’. Het programma EenVandaag heeft het rapport van de Onderzoeksraad al ingezien. En de OVV komt volgens het actualiteitenprogramma tot een heel andere conclusie. Namelijk dat de bouw in Nederland veiligheid al jaren onderschat. De sector gaat vooral voor de laagste prijs en leert onvoldoende van eerdere ongelukken. Een conclusie die de directeur van BubbleDeck niet verbaast, zo geeft hij donderdagochtend aan. LEES OOK: Onderzoeksraad legt schuld instorten parkeergarage Eindhoven bij bouwer BAM OVV haalt uit naar BAM

Ook haalt de Onderzoeksraad volgens EenVandaag scherp uit naar bouwbedrijf BAM. En dat sterkt Plug. “We zijn David in deze. En David wint niet altijd van Goliath. Ik hoop echter dat we nu uiteindelijk aan het langste eind trekken. En dat het vertrouwen terugkomt. En men ons weer weet te vinden.”