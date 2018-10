Kiki Bertens alsnog naar WTA Finals door rugblessure Simona Halep

BREDA - De Bredase tennisster Kiki Bertens gaat alsnog naar de WTA Finals. Ze vervangt de nummer één op de wereldranglijst, Simona Halep, die zich moet terugtrekken door een rugblessure.

Kiki Bertens had eerder al de hoop zich te plaatsen voor de WTA Finals, maar door een vroege uitschakeling op het WTA-toernooi in Moskou was dat niet meer mogelijk.

De in Breda wonende Bertens had de halve finale moeten bereiken om zich bij de beste acht van de wereld te spelen, maar werd woensdag in de tweede ronde uitgeschakeld. Ze kon de Tsjechische Karolina Pliskova niet meer inhalen, maar gaat door het uitvallen van Halep dus alsnog naar het toernooi.