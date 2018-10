Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gemeente Aalburg neemt afscheid van haar inwoners met een glossy en afscheidsontbijt

AALBURG - De nu nog zelfstandige gemeente Aalburg neemt met een eigen glossy en ontbijt afscheid van alle inwoners. Per 1 januari 2019 gaat Aalburg op in de nieuwe gemeente Altena. Om stil te staan bij die ingrijpende verandering gaat het gemeentebestuur afscheid nemen van haar inwoners. Onderdeel van dat afscheid is een dorpsontbijt of dorpsbrunch.

Geschreven door Rob Bartol

Op zaterdag 10 november mogen de inwoners van Aalburg in hun eigen dorp aanschuiven bij een gratis ontbijt/brunch. De huidige gemeente Aalburg bestaat uit zeven dorpen en één buurtschap. In alle dorpen wordt er een afscheidsontbijt georganiseerd. De Aalburg glossy

Op dit moment wordt achter de scherm hard gewerkt aan het maken van een Glossy over de periode dat de gemeente Aalburg heeft bestaan (1973-2018). In de Glossy komt een aantal Aalburgers aan het woord, maar de Glossy zal ook heel veel foto’s bevatten, zodat de inwoners een goed beeld krijgen over de ontwikkelingen in Aalburg gedurende de afgelopen 45 jaar. De Glossy wordt rond de feestdagen in december huis- aan- huis verspreid. VIDEO: Aalburg, Woudrichem en Werkendam kiezen Altena als nieuwe naam (fusie)gemeente Houdoe

Bijna op het einde van de rit gaan ook het college van burgemeester en wethouders de boer op. Burgemeester Naterop en wethouders gaan dan langs alle kerkdorpen om officieel afscheid van de inwoners te nemen. De opzet is dat zij alle kerkdorpen een uurtje aan doen om de inwoners daar dan te kunnen ontmoeten.