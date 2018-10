Waarschuwingsborden tegen Albanezen bij parkeerplaats Zevenbergschen Hoek worden verwijderd

ZEVENBERGSCHEN HOEK - De protestborden met de tekst 'Opgepast! Overstekende illegalen' op parkeerplaats Streepland bij Zevenbergschen Hoek worden donderdag in de loop van de dag verwijderd. Dat laat Rijkswaterstaat weten.

Afgelopen zaterdag werden de borden opgehangen door de nationalistische actiegroep Voorpost. Zij vinden dat de overlast van Albanezen in de omgeving van de parkeerplaats uit de hand loopt.

De houten panelen zijn vastgemaakt aan lantaarnpalen. De parkeerplaats is eigendom van Rijkswaterstaat, maar die had de borden nog niet verwijderd. De parkeerplaats langs de A16 is een populaire plek voor ‘inklimmers’ onder meer uit Albanië om naar Engeland te reizen.