De oogst na een avondje magneetvisssen: zeventig kogels uit Tweede Wereldoorlog Toby de Kort/De Kort Media

OISTERWIJK - Ze vinden weleens wat, de Brabanders die in de regio gaan magneetvissen. Van een kluis tot een fiets, het is een spannende sport. Maar een man uit Oisterwijk had woensdagavond wel een heel bijzondere vangst nadat hij zijn lijn in zijn woonplaats in het water wierp. Ongeveer vijftig tot zeventig kogels bleven in totaal aan zijn magneet plakken.

Geschreven door Malini Witlox

Hij heeft de buit mee naar huis genomen en de vondst gemeld bij de politie. Donderdagochtend kwam een explosieven verkenner kijken naar de kogels uit de Tweede Wereldoorlog. De munitie wordt vernietigd door de politie.