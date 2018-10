Van een mammoet tot soep: met een pompoen kun je alles doen

"Héél goed!" zegt een oma tegen haar kleindochter Mila, als ze met een kartelmesje een stuk uit de pompoen snijdt. Dat waren de ogen. Met een viltstift tekenen ze nu de mond. En dan gaat het mes er weer in. "Oma vindt het leuk om de kleintjes bezig te houden", zegt ze enthousiast. Ze is fan van de Pompoendagen: "We zijn hier al zo vaak geweest, maar de kleinkinderen willen elke keer terug. Pompoenen snijden, kaarsjes maken en pannenkoeken eten."





Mila wordt ongeduldig. Ze wil het rondje voor de neus maken. "Hij komt op de tafel buiten", zegt ze nog.





Mila en oma maken samen een pompoen





De Pompoendagen zijn na 28 jaar een traditie geworden in museum Klok en Peel. En omdat het museum een nieuwe expositie heeft met volop aandacht voor de oertijd, staan er nu ook een brontosaurus, stegosaurus en mammoet van pompoen. "Dat vinden kinderen heel erg leuk", zegt Frank van Kempen van het museum. "De pompoen is een heel leuk gewas. Je hebt veel verschillende kleuren, maten, vormen en smaken."





Een mammoet gemaakt van pompoenen: te zien tijdens de Pompoendagen in Asten

Pompoenlikeur

Tienduizenden pompoenen gaan er deze dagen doorheen. "En daar hebben we soep van gemaakt, cake, brood. Volgens mij hebben we zelfs pompoenlikeur", zegt Van Kempen.

Fanatieke vrijwilligers kweken de pompoenen speciaal voor deze dagen. "Dat moeten we aan het begin van het jaar al regelen. Het kost veel land en veel moeite om er zoveel te kweken en te oogsten en hier te krijgen."





Een jonge bezoeker poseert tussen de vele pompoenen in museum Klok en Peel in Asten

Populairst blijft toch het uitsnijden van je eigen pompoen. Voor drie euro kan iedere bezoeker zijn eigen pompoen maken. De tafels waaraan dat gebeurt, staan afgeladen vol. "Hij ziet er toch mooi uit"?" Een jongen toont trots zijn creatie. Van Halloween is hij geen fan, maar dit vindt hij leuk: "Lichtje erin, en dan komt hij in de voortuin. Ik vind dit leuk. Een gezichtje in een pompoen."





Je eigen pompoen maken blijft het populairst op de Pompoendagen in Asten