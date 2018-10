Deel dit artikel:













A2 bij knooppunt Leenderheide richting Maastricht dit weekend dicht voor werkzaamheden De A2 bij knooppunt Leenderheide is dit weekend gedeeltelijk dicht voor werkzaamheden (foto: Rijkswaterstaat)

EINDHOVEN - De A2 is van zaterdagavond tot maandagochtend vanaf knooppunt Leenderheide in de richting van Maastricht afgesloten in verband met werkzaamheden. Ook de A67/A2 vanuit Den Bosch en Tilburg richting Maastricht is afgesloten bij knooppunt Leenderheide.

Geschreven door Michelle Peters

Zaterdagavond om negen uur gaat de A2 dicht en maandagochtend om vijf uur gaat hij weer open. Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit tussen Weert-Noord en Kelpen-Oler. De volgende opritten zijn dit weekend afgesloten:

- Oprit (38) Weert-Noord van de A2 in de richting van Maastricht

- Op- en afrit (39) Nederweert van de A2 in de richting van Maastricht

- Verzorgingsplaats Roevenpeel langs de A2 in de richting van Maastricht

- Afrit (40) Kelpen-Oler langs de A2 in de richting van Maastricht Het verkeer komende vanuit Eindhoven in de richting van Maastricht en Roermond wordt als volgt omgeleid: volg de A2 tot knooppunt Leenderheide, neem de A67 richting Venlo en volg deze tot knooppunt Zaarderheiken. Neem dan de A73 richting Maastricht en Roermond.