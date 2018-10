Strijden tegen felle natuurbranden: grote brandweeroefening in Esbeek [FOTO'S EN FILMPJES]

Afgelopen zomer moest de brandweer in onze provincie bijna tweehonderd keer uitrukken vanwege een natuurbrand. Dat is vier keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. "De zomers worden steeds droger. Daardoor neemt de kans op natuurbranden toe", vertelt Ron Roomer, specialist natuurbranden. "Dan is het goed om samen te oefenen."



Duizenden liters water

Met een flinke smak dropte de Chinook ongeveer 7500 liter water op de 'nep-brand'. "Daar kunnen we een behoorlijke klap mee uitdelen", vervolgt Roomer. Daarna volgde een kleinere helikopter, de Cougar, met nog eens ruim 2500 liter water. "Het blijft mooi om te zien", lacht hij glunderend.

Communicatie

Het belangrijkste trainingsdoel is communicatie. "De grondeenheden en het heli-team moeten elkaar niet hinderen. Ook moeten we voorkomen dat we het water op onze eigen mensen gaan droppen."

De oefening trok enkele tientallen mensen naar het natuurgebied. "Dit is geweldig om te zien! Het is goed dat ze oefenen", vertelt een vrouw. Een andere man fotografeert driftig. "Normaal zie je het op televisie. Het is leuk om het nu eens in het echt te zien."



Ook zaterdag wordt weer getraind. Dan staat het bluswerk op de grond centraal.











De Chinook gooit 7500 liter water naar beneden. (foto: Omroep Brabant)





De kleine helikopter: de cougar. (foto: Omroep Brabant)





De fictieve brand. (foto: Omroep Brabant)