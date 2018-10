Deel dit artikel:













Gasspuitincident Café Janssen: 'Ik heb drie personeelsleden die bij slachtofferhulp lopen' Foto: Perry Roovers

BREDA - De schrik zit er nog goed in bij het personeel van café Janssen in Breda. Bijna een week geleden raakten 27 mensen onwel nadat een 22-jarige Oosterhouter een gas in het café spoot. Drie personeelsleden worden sindsdien begeleid door slachtofferhulp. De eigenaar van het Bredase café, David Kop, heeft nog altijd geen idee wat het motief was van de man. De verdachte zwijgt en blijft nog zeker twee weken vastzitten.

Geschreven door Eva de Schipper

Redacteur / Verslaggever

"Wat vooral bij ons leeft is de vraag waarom en waarmee hij heeft gespoten?", aldus Kop. "Ik heb drie personeelsleden die bij slachtofferhulp lopen", vertelt Kop. "Ze waren natuurlijk met heel veel mensen in een kleine ruimte." Zelf kreeg de café-eigenaar die nacht last van ademhalingsproblemen en tranende ogen. "Ik ben eigenlijk wel prima. Ik ben er nu vooral voor mijn personeel." LEES OOK: Oosterhouter (22) aangehouden voor spuiten pepperspray in café Janssen 'Een volledig onbekende'

Volgens de politie ging het waarschijnlijk om pepperspray, maar dit wordt nog onderzocht. De verdachte Oosterhouter is een bekende van de politie, maar hij was geen vaste bezoeker van het Bredase Café Janssen. Dat blijkt uit de camerabeelden die Kop overhandigd heeft aan de politie. "Hij is voor mij een volledig onbekende, ik heb hem hier nooit eerder gezien." LEES OOK: Bezoekster café Janssen: ‘Ik dacht dat ik moest hoesten door de rookmachine’ Dank uiten

Café Janssen is de avond na het incident gewoon weer open gegaan. "Ik ben de hele avond aanwezig geweest in de zaak. Er zijn tussen de twintig en dertig mensen langsgekomen die er de nacht ervoor bij waren." Ze kwamen hun jassen ophalen. Veel van hen wilden wat vragen of zeggen over die nacht. "Ze kwamen toch even hun dank uiten voor het goede handelen van het team. Niemand wist op dat moment wat er aan de hand was en toch is iedereen superrustig gebleven." Kop denkt dat dit incident ook in een willekeurig ander café had kunnen gebeuren. "Ik heb totaal geen idee waarom hij dit gedaan heeft." Mishandeling

De 22-jarige man uit Oosterhout wordt verdacht van "mishandeling met voorbedachte rade, door het verspreiden van een bijtende, brandende of traanverwekkende stof", aldus Martine Pilaar van het Openbaar Ministerie. Volgende week beslist de rechter of de man nog langer wordt vastgehouden.