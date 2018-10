Dai Dai Ntab kan op jacht naar 'magische' prestatie nu zijn team een sponsor heeft

"Opluchting is niet het juiste woord", zegt Ntab als hij het heeft over het gevoel dat overheerste toen bekend werd dat er een sponsor was. "Maar het is wel heel lekker dat het nu gewoon geregeld is. Het is fijn als je in een gespreid bedje komt, dat je als topsporter kunt doen wat nodig is om te presteren. Dat was niet het geval. Maar we hebben deze zomer gewoon kunnen trainen, we zijn ook allemaal fit."

Van een achterstand op de concurrentie is dan ook geen sprake, mede dankzij de schaatsbond. "De KNSB heeft er voor gezorgd dat we facilitair ondersteund werden." Daarom waren er ook niet direct grote zorgen bij Ntab en zijn ploeggenoten. "Toch is het wel fijn, zeker weten."

Dai Dai Ntab met de KNSB-TeamNL Trainingsgroep, in afwachting van een sponsor (foto: OrangePictures).

'Focus'

Ntab was wel op de hoogte wat zich achter de schermen afspeelde op het gebied van sponsoring. "Je wil je op het schaatsen focussen. Maar je ontkomt er niet altijd aan, je krijgt wel wat mee. Nu is het heel snel gegaan, in een paar dagen is alles afgerond. Wat goed is komt snel zeggen ze wel eens."

De gewilde focus kan er nu zijn tot en met de Olympische Spelen van 2022. "Dat geeft zeker wat rust. Als ik zou willen kan ik tot die Olympische Spelen bij deze ploeg rijden." En dat wil Ntab ook wel. Hij heeft nu nog een contract tot mei volgend jaar. "Je weet het natuurlijk nooit. Maar de intentie is er om met deze groep en deze trainers door te gaan."

'Magisch'

De 24-jarige schaatser heeft voor dit seizoen al een aantal wedstrijden aangekruist in de agenda. Hij wil presteren op de WK Afstanden in Inzell, de World Cup finale in Salt Lake City en het WK Sprint in eigen land. En als het even kan wil hij dit jaar een wereldrecord rijden. "Ik ben fit, ik wil er gewoon een keer één pakken. Dat is iets magisch. Ik weet niet of ik dit jaar al goed genoeg ben, maar ik ga er wel voor."