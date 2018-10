'Willem II is favoriet, maar ben blij dat ik voor NAC ben', zegt Jeroen Blijlevens in Frietje met

Jeroen Blijlevens komt graag en met regelmaat bij cafetaria 't Nippeltje in Ulvenhout. Eigenaar Ad is een groot wielerfanaat en die sport wordt dan ook uitgebreid besproken. Net als voetbal trouwens. "Ik ben absoluut een voetballiefhebber", zegt Jeroen Blijlevens, die nu ploegleider is van de vrouwenploeg met Marianne Vos. "Ik volg alles en zeker mijn club NAC."

Blijlevens komt oorspronkelijk uit Rijen. En daar is de ene helft voor NAC en de andere voor Willem II. Het dorp ligt dan ook tussen Breda en Tilburg ingeklemd. Hij kijkt uit naar de derby NAC-Willem II, die zondagmiddag op het programma staat.

Stillem II

"Is het Willem II of Stillem II", zegt Blijlevens baldadig. "Bij ons in Breda is het Stillem II. Ik heb vroeger gewoon een goede keuze gemaakt om voor NAC te worden." De toon is weer gezet op weg naar de derby. "Ik pest niet graag hoor, maar dat doen ze zelf ook. Als het maar leuk en ludiek blijft."

Bekijk de video van Frietje met... en zie Jeroen Blijlevens zingen met Ruud Benard en Guido Weijers.





'Fanatiek en druk, maar geen hooligan'

Blijlevens heeft temperament, in het peloton liet hij zich vroeger al af en toe flink gelden. Maar niet op de tribune bij NAC. "Ik ben redelijk fanatiek ja, dat durf ik wel te zeggen. Maar ik ben nu hopelijk wat ouder en wijzer. Ik analyseer veel, het is goed of niet goed. Toen ik vijftien, zestien was, stond ik op de B-Side in het oude stadion aan de Beatrixstraat. Ik was geen hooligan, maar hoe fanatieker en drukker, hoe beter."

Willem II is favoriet in derby

Opmerkelijk genoeg ligt Jeroen Blijlevens niet wakker van zondag. Ook al is Willem II in zijn ogen een grotere kanshebber op de winst dan zijn NAC. "Die zijn absoluut favoriet, want ze spelen beter en hebben meer punten gepakt. Maar vooral als je ziet hoeveel wedstrijden Fran Sol beslissend is geweest. Ook als ze slecht spelen. Ach, NAC gaat de punten heus wel een keer pakken. Tegen Ajax, Feyenoord of Willem II, het maakt mij niet uit."

Gemengde gevoelens

Jeroen Blijlevens had zijn grootste successen als wielrenner eind jaren negentig van de vorige eeuw. De sprinter won etappes in de Giro, de Vuelta en de Tour de France. Maar dat was ook het dopingtijdperk en de Brabander bekende in 2014 EPO te hebben gebruikt. Hij kijkt daarom met gemengde gevoelens op zijn carrière terug.

"Soms vind ik het leuk en soms niet", zegt 'Jerommeke', zoals destijds zijn bijnaam was. "Het streelt af en toe je ego, maar de tijd dat ik heb rondgereden, was geen mooie tijd. Daar denk ik nog wel vaak aan. Dan denk ik: had ik maar in deze tijd gereden. Dezelfde renners hadden volgens mij dan nog steeds gewonnen."