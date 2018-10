Hardwell's voorlopig laatste concert is begonnen, kijk online mee [LIVESTREAM]

Het optreden van de wereldberoemde DJ samen met het Metropole Orkest is strak uitverkocht. Maar voor de fans die er niet bij kunnen zijn is er een livestream. Een halfuurtje later dan gepland begint het concert. Het Metropole Orkest begint, Hardwell komt even later op onder begeleiding van een daverend applaus. Volgens een bezoeker zijn er opvallend veel kinderen, maar ook jongeren, bijna zestigers en ouderen. Een gemêleerd publiek dus.

DJ Hardwell (30) die al tien jaar aan de top staat, neemt een sabbatical voor onbepaalde tijd. Robbert van de Corput zoals hij echt heet, heeft tijd nodig voor zichzelf. “Het kost veel energie, liefde, creativiteit om 24 uur per dag Hardwell te zijn”, aldus de dj eerder. ”Daarom heb ik besloten om mijn agenda volledig leeg te maken. Ik heb altijd met de grote druk om kunnen gaan, maar voor nu is het te veel.