Vrachtwagen vol drugsafval gevonden in Drimmelen

DRIMMELEN - Aan de Zeggeweg in Drimmelen is donderdagavond rond kwart voor zes een een kleine vrachtwagen vol synthetische drugsafval gevonden. De vrachtwagen stond bij de ingang van natuurgebied de Worp.

Volgens een omwonende stond het vrachtwagentje er al de hele dag en werd deze 's avonds opgebroken door de politie. Het blijkt te gaan om een gestolen vrachtwagen.

De omgeving is afgezet. De brandweer heeft metingen verricht, er is geen afval gelekt. Het is niet duidelijk hoeveel drugsafval er in de vrachtwagen zat.

Vaker

De laatste weken zijn verschillende vrachtwagens vol drugsafval gevonden in de provincie. Twee weken geleden brandde een vrachtwagen vol met drugsafval nog uit in een woonwijk in Eindhoven. Een avond eerder stond er nog een tweede vrachtwagen vol afval in diezelfde wijk waaruit afval lekte. Een paar dagen later leidde een vrachtwagen met drugsafval in Gelderland tot de vondst van een groot drugslab in Haaren.

Vlakbij Drimmelen werd in diezelfde week een enorm xtc-lab opgedoekt. In Lage Zwaluwe werd zo'n 30.000 liter aan drugsafval aangetroffen.

