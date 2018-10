En toen werd er ’s nachts gebeld: ‘We wisten niet of ons kind dood was of leefde’

DUSSEN - Het is de nachtmerrie van iedere ouder: midden in de nacht gebeld worden en te horen krijgen dat je kind aangereden is en met spoed naar het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg is gebracht. Het overkwam moeder Esther vorig jaar. De man die haar zoon aanreed is woensdag vrijgesproken.

De telefoon van Esther* ging in augustus 2017. Haar 27-jarige zoon was aangereden. Toen wist ze: dit is foute boel, ‘want naar Tilburg gaan vaak traumagevallen’. Dat bleek te kloppen; hij was er zeer ernstig aan toe. De 22-jarige man uit Babyloniënbroek die haar zoon heeft aangereden is vrijgesproken door de rechtbank in Breda. Het zou niet duidelijk genoeg zijn wat er precies is gebeurd. Esther vindt het onbegrijpelijk. “De foto’s en verwondingen van mijn zoon spreken voor zich.”

Hij fietste naar huis en was naar de Zomerfeesten in Almkerk geweest. En had daar, zoals meer feestgangers, een biertje gedronken De 22-jarige man uit Babyloniënbroek kwam van hetzelfde feest. Niet op de fiets, maar met de auto. Toen ging het mis. Al is dus volgens de rechtbank niet vast te stellen wat er precies mis is gegaan.

Rijverbod en boete van 750 euro

Wel staat vast dat de bestuurder van de auto veel te veel had gedronken. Ook heeft hij bekend dat hij de zoon van Esther heeft aangereden. “Als je weet wat er in die nacht van 12 augustus is gebeurd en hoe mijn zoon er aan toe was, kun je de uitspraak van de rechtbank gewoon niet geloven. Hij heeft wel zo’n ongelofelijk harde klap gemaakt. Dus je kunt wel zeggen dat we in shock waren toen we hoorden dat die man wegkomt met een boete van 750 euro en een rijverbod van een half jaar.”

Traumahelikopter en met spoed naar Tilburg

Het is midden in de nacht als Esther wakker wordt gebeld en al snel beseft dat wat altijd ver weg leek, ineens heel dichtbij is. “Je hoort en leest erover, ouders die worden gebeld met verschrikkelijk nieuws over hun kind. Nu zat ik ineens zelf in die nachtmerrie. In eerste instantie drong dat nog niet tot me door. Maar toen de woorden traumahelikopter, spoed en Tilburg vielen, wist ik dat het foute boel was. Vanaf dat moment zit je in een roes.”

“Moet je je voorstellen: onderweg naar Tilburg wisten we alleen dat het ernstig was, verder níets. We wisten niet eens of onze zoon nog leefde! Ik moet zeggen dat we heel goed werden opgevangen in het St. Elisabeth. Maar dat wachten, wachten, wachten was verschrikkelijk. Toen, het was bijna als in een film, gingen de deuren open en zagen we onze zoon. Maar we herkenden hem niet, zo erg was hij er aan toe. Op dat moment denk je het allerergste en schakel je tegelijkertijd over op de automatische piloot; je wilt en moet sterk zijn voor je kind.”

Groot gat in dijbeen

“We kregen gelukkig direct een arts te spreken. Hij stelde ons gerust door te zeggen dat het in zijn hoofd goed zat. Er waren wel hersenkneuzingen en bloedstortingen, maar gelukkig niet in de gevarenzones, dus er was geen onherstelbaar hoofdletsel. Maar voor de rest was alles in en aan zijn lijf kapot. Alleen zijn rechterarm was nog intact. De artsen zeiden direct dat zijn herstel zeker een jaar zou duren. Er was ook een heel groot gat in zijn dijbeen geslagen. Ik heb twee nachten niet geslapen toen ik alle foto’s van het forensisch onderzoek had gezien. Volgens de artsen is het gewoon ongelofelijk dat hij het heeft overleefd.”

De eerste weken en maanden na het ongeluk hebben ze hun zoon thuis verzorgd, vertelt Esther. “Dat kon niet anders, hij was totaal afhankelijk van ons, kon niets. We hadden eigenlijk een groot, klein kind in huis.” Inmiddels zijn ze ruim een jaar verder en hebben ze de draad weer min of meer opgepakt. Stapje voor stapje. “Met zijn been komt het nooit meer goed, daarvoor is dat gat te groot. Vijf maanden na het ongeluk heeft hij onder algehele narcose nieuwe tanden gekregen, want die waren er ook uit. Dat was de eerste keer dat ik weer iets van een glimlach om zijn mond zag. En zo krabbelde hij beetje bij beetje overeind. Ook dankzij zijn vrienden van het voetballen en zo. Die kwamen hem gewoon ophalen en nemen hem mee.”

“Door de rechtszaak hebben we wel allemaal een terugval, dat maakt zoveel emoties los. Zeker als je dan de uitspraak hoort. Dat is bijna niet te bevatten. En het doet me pijn om te zien wat het met mijn zoon doet. Het enige wat we tegen hem kunnen zeggen is dat we hem helpen en dat we ons hier samen doorheen slaan.“





* Op haar verzoek is de naam van de moeder veranderd, haar echte naam is bekend bij de redactie.