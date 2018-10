Deel dit artikel:













Autobrand op A58 bij Oirschot, weer één rijbaan vrij in de richting Tilburg De brandweer bij de bestelbus (foto: Sander van Gils, SQ Vision) File door het ongeluk: (foto: Sander van Gils, SQ Vision)

OIRSCHOT - De snelweg A58 (Eindhoven richting Tilburg) is donderdagavond rond negen uur afgesloten geweest tussen Best en Moergestel na een brand in een bestelbus. Al vrij snel kon weer één rijbaan worden vrijgegeven. Ook richting Eindhoven was tijdelijk één rijbaan afgesloten.

Geschreven door Peer van den Heuvel

De brandweer heeft de brand geblust. Hoe het komt dat de auto in brand vloog is nog niet bekend.