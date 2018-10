Deel dit artikel:













Rukt de legionellabacterie op in Brabant? Minister Cora van Nieuwenhuizen stelt een onderzoek in Legionelaabacterie. Foto: ANP

SON EN BOXTEL - In december 2017 werd de legionellabacterie in een biologische waterzuivering in Boxtel aangetroffen. In maart 2018 was dit het geval bij een biologische waterzuivering in Son. Vervolgens stelde het televisieprogramma Zembla vorige maand dat de verspreiding van de bacterie in zowel Son als Boxtel (deels) voorkomen had kunnen worden.

Geschreven door Jacky Goossens

Al met al reden genoeg voor Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om onderzoek te laten doen naar de verspreiding van legionella door biologische waterzuiveringsinstallaties. Er zijn meer dan tweehonderd biologische waterzuiveringsinstallaties in Nederland. LEES OOK: GGD had legionellabesmettingen in Son en Boxtel kunnen voorkomen wijst onderzoek van Zembla uit "Directe verspreiding over grotere afstand vanuit zo'n biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie was nog niet eerder aangetoond", schrijft ze aan de Tweede Kamer. De minister laat onderzoeken welke nieuwe eisen aan biologische waterzuiveringsinstallaties moeten worden gesteld en hoe met de andere installaties is gesteld. LEES OOK: Legionella gevonden in waterzuiveringsinstallatie Rendac in Son LEES OOK: Legionellabacterie ontdekt in Boxtel, elf mensen vermoedelijk besmet geraakt