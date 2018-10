René en zijn 'Bende van Ellende' tokkelen met hun rolstoelen: 'Je voelt je helemaal vrij'

René kwam zes jaar geleden na een auto-ongeluk in een rolstoel terecht. Hij is een echte waaghals en durft als eerste vijf meter omhoog te gaan richting het tokkelplatform. “Anderen hadden er meer moeite mee dan ik, maar mij krijg je niet zo snel bang", vertelt hij. "Bovendien zit je vast, dus er kan niks gebeuren. Het is juist lachen.”

'Best spannend'

Naast tokkelen mochten de deelnemers zich wagen aan een hindernisparcours. Ze komen onder meer boksballen en bruggetjes tegen. Ook dit durft René aan. Met wat hulp van begeleiders.

“Dat ik dit parcours te voet heb gedaan, was best spannend. Normaal kan ik dat helemaal niet, maar dankzij de begeleiders wel. Echt super!”



De Zonnebloem organiseert vaker uitjes voor jongeren en ouderen met een lichamelijke beperking.