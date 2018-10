José is tegelzetter en de beste linedancer ter wereld: 'Mijn collega's geloven me soms niet'

Mensen hebben vaak een verkeer idee van linedance”, vertelt de 31-jarige tijdens een dansles die hij geeft. “Ze denken dat het alleen hakken teen is, een hoed en laarzen, maar dat is het totaal niet. En zeker niet bij alle dansen. Er zitten gewoon heel veel verschillende soorten stijlen in, maar dan zonder partner.”

Zijn collega bouwvakkers moeten vaak lachen als ze horen dat José aan linedance doet. “Ze dachten dat ik een grapje maakte, maar ze zagen uiteindelijk wel dat het serieus was. Nu supporten ze me allemaal, waar ik ook naartoe ga in de wereld. En als ik terugkom en ik heb gewonnen, staat het gebak al klaar.”









Ondanks dat de danser uit Oudenbosch nog steeds de beste van de wereld is, gaat hij binnenkort stoppen met dansen. “Dit is mijn laatste wk. Ik heb al twee keer gewonnen op het allerhoogste niveau en meer kan ik niet bereiken. Nu kan ik nog mooi afsluiten, voordat ik straks zwaar verslagen wordt door een jongeren iemand die veel tijd heeft om te trainen. Ik heb gewoon mijn normale baan en straks een gezinnetje en dat weet je hoe het gaat.”

Dit weekend is West-Brabant even de hoofdstad van het New Line dance. Dan wordt daar in Bosschenhoofd het open NK gehouden.