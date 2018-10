Campingopa (76) hoort vandaag straf in zaak jarenlang misbruik meisjes in Lierop

DEN BOSCH - ‘Een wolf in schaapskleren’. Met die woorden omschreef de officier van justitie twee weken geleden André V. De man van 76 wordt verdacht van het jarenlang misbruiken van twee meisjes op camping De Somerense Vennen in Lierop. Vrijdag hoort V. zijn straf.





De eis van justitie was twee weken geleden zeven jaar cel plus tbs met dwangverpleging.

De verdachte vervulde op de camping een soort opa-rol. Hij organiseerde slaapfeestjes voor de kinderen. “Hij wierp zich op als redder in nood. Veroordeelde sterk een eerdere pedofiel en creëerde zo de mogelijkheid zelf te misbruiken”, zei de officier twee weken geleden.

Misbruik duurde 17 jaar

In het geval van één slachtoffer, een vrouw van nu 26 jaar, zou het misbruik zeventien jaar hebben geduurd, van haar negende tot en met haar zesentwintigste. Ook moest ze toekijken hoe haar 2-jarig nichtje werd misbruikt.

Ze deed twee weken geleden emotioneel haar verhaal in de rechtbank in Den Bosch. "Wat jij al die jaren met mij hebt gedaan, is slecht en om te kotsen. Niet alleen bij mij, maar ook bij anderen”, zei ze.

LEES OOK: Vrouw in rechtszaak over 17 jaar lang misbruik: 'Wat jij hebt gedaan, is slecht en om te kotsen'

Volgens een psycholoog is V. volledig toerekeningsvatbaar. Er is sprake van een afwijkende seksuele voorkeur. De verdachte heeft volgens hem de neiging dingen kleiner te maken en de schuld bij anderen te leggen.

V. verklaarde voor de rechtbank dat het misbruik van het nu 26-jarige slachtoffer begon met gewoon wat strelen. "Dat vond zij prettig. Het is mijn fout. Ze wilde niet alleen douchen. Ik moest de kraan open en dicht draaien. En daar ging ik de fout in. Ik heb er spijt van."

Niet voor het eerst

In 2002 moest V. ook al voor de rechter komen vanwege ontucht met zijn 9-jarige kleindochter. Hij kreeg toen een celstraf van een jaar, waarvan 337 dagen voorwaardelijk, opgelegd.