Geen treinverkeer tussen Den Bosch en Nijmegen: station Ravenstein op de schop

"Ik denk dat mensen straks echt even moeten kijken of ze wel op het juiste station zijn, want alles wordt vernieuwd", vertelt René Vegter van ProRail. "Het hele perron wordt er uitgehaald en breder gemaakt, de hellingen die naar het perron toe leiden, worden minder steil. Ook het meubilair en de omroepinstallatie worden compleet vernieuwd, de verlichting wordt van LED." Het station was echt dringend aan vernieuwing toe, volgens Vegter: "Dit was echt een station dat aan het einde van zijn levensduur zat."

Bekijk de video en lees verder

De metamorfose is niet alleen nodig vanwege slijtage, het perron moet ook hoger zijn voor de nieuwe treinstellen. "Het perron is dan even hoog als het treinstel, zodat rolstoelgebruikers makkelijk de trein in kunnen", legt Vegter uit. Inmiddels is al driekwart van de Nederlandse perrons op hoogte aangepast, de norm van 76 centimeter is Europees vastgesteld.

De werklui zijn donderdagnacht begonnen met de verbouwing. Tot maandagochtend is een ploeg van vijftig man, in verschillende shifts, continu bezig rond het spoor. Nu het treinverkeer toch stil ligt, worden ook kleine werkzaamheden bij station Den Bosch-Oost en Oss verricht. Reizigers tussen Den Bosch en Nijmegen kunnen gebruik maken van NS-bussen. Naar verwachting is het station maandagochtend om vijf uur 's ochtends compleet vernieuwd. In het weekend van 24 november wordt het spoor nogmaals afgesloten. Dan worden de glazen wachtruimtes op het perron geplaatst.

De metamorfose is niet alleen nodig wegens slijtage, het perron moet ook hoger zijn voor de nieuwe treinstellen. "Het perron is dan even hoog als het treinstel, zodat rolstoelgebruikers makkelijk de trein in kunnen", legt Vegter uit. Inmiddels is al driekwart van de Nederlandse perrons op hoogte aangepast, de norm van 76 centimeter is Europees vastgesteld.