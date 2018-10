Michael van Gerwen is zich bewust van zijn kracht: 'Dat gebruik ik ook tijdens wedstrijden'

VLIJMEN - Michael van Gerwen maakt zich op voor de European Championships. De darter uit Vlijmen won vorige week zijn achtste European Tour-titel van dit jaar en lijkt steeds beter in vorm te komen. “Tegenstanders weten weer dat als ik meedoe, zij het ontzettend moeilijk krijgen.”

Dat stelt Van Gerwen in gesprek met de Daily Express. ‘Mighty Mike’ gooide afgelopen weekend in Göttingen over al zijn partijen gezien, gemiddeld meer dan 100. Zodoende lijkt de ‘oude’ Michael van Gerwen weer terug te keren. “Ik gooi niet zo slecht de laatste tijd. Ik ben ervan overtuigd dat ik de European Championships kan winnen.”

Kracht

Van Gerwen staat in de eerste ronde tegenover de Australiër Paul Nicholson, maar ‘Mighty Mike’ maakt zich niet druk om welke tegenstander dan ook. “Ze weten allemaal dat als ik mee doe aan een toernooi, het voor hen heel moeilijk gaat worden. Want ze moeten dan boven zichzelf uitstijgen om mij te kunnen verslaan.” De nummer één van de wereld geeft aan dat hij dat mentale aspect gebruikt tijdens wedstrijden. “Daar bouw ik mijn zelfvertrouwen op en dat gebruik ik tegen hen. Het maakt niet uit wat zij doen, want als ze één fout maken, maak ik het af. Dat is mijn kracht.”

In vorm

Door de afgelopen weken weer toernooien te winnen heeft Van Gerwen vele critici de mond gesnoerd. Van Gerwen kreeg mede door de vroege uitschakeling in de World Matchplay (verlies tegen Jeffrey de Zwaan) en de Champions League of Darts (verlies in halve finale tegen Peter Wright) veel kritiek, hij zou niet meer zo goed zijn als voorgaande jaren. Maar nu laat Van Gerwen weer zien dat hij wel degelijk toernooien kan winnen. De teller van toernooizeges van dit jaar staat inmiddels alweer op negentien (!), en dat kan nog hoger worden met de European Championships en de Grand Slam of Darts in het vooruitzicht.

De European Championships worden gespeeld in het weekend van 25 tot en met 28 oktober. Naast Van Gerwen heeft Jelle Klaasen zich geplaatst. De darter uit Alphen staat in de eerste ronde tegenover de Engelsman Joe Cullen in de eerste ronde.

