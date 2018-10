Corry Konings als heldin uit Expeditie Robinson: 'Ze heeft in alle facetten verrast'

BERKEL-ENSCHOT - Vooraf vroegen sommige mensen zich af wat ze te zoeken zou hebben in het zware survivalprogramma Expeditie Robinson, onder primitieve omstandigheden en met alle onderlinge intriges. Maar ze groeide uit tot de heldin van het programma. Corry Konings (66) schitterde als oudste deelneemster in Expeditie Robinson en groeide uit tot lieveling van de kijkers.

Van tevoren had Konings nog goed moeten nadenken over haar deelname aan het RTL5-programma. Maar ze bleek een survivaller pur sang. Hutten bouwen, dieren vangen en koken, knopen leggen... En ook een heftige confrontatie met rapster Aïsha kreeg haar niet klein.





Bananenpatat

Op social media wordt de zangeres uit Berkel-Enschot overladen met complimenten. Zo noemt Kitty Spier haar 'mijn huttenbouwer, vuurmaker, bananenvinder, krabbenvanger.. mijn king'. Ze krijgt bijval van onder andere Nathalie Pagie - zij noemt Konings een 'stoer wijf' - en Ellen de Koning: "Als ik ooit nog een liedje van Corry King op de radio hoor, dan heb ik zo veel respect voor haar! Je was geweldig!"

Twitteraar Nick Hoekman vindt dat Konings de eerste plaats in de Top2000 verdient dit jaar. "Heeft die Freddy van Queen ooit bananenpatat gemaakt op een onbewoond eiland? Nou dan!"

Duivelseiland

De deelnemers aan Expeditie Robinson werden ook dit jaar verdeeld over drie eilanden. Er was een Kamp Noord, een Kamp Zuid en een eiland van de onbekenden. Konings bereikte het moment waarop de twee uitgedunde kampen met BN'ers werden samengevoegd. Maar zij werd niet in de nieuwe, 'versterkte' groep BN'ers verkozen. Zij moest, samen met acteur Johnny Kraaijkamp jr. en presentatrice Nienke Plas, naar 'duivelseiland'.

Dit drietal moest daar onderling strijden om strijden om in het spel te blijven. Plas slaagde erin terug te keren naar de BN'ers en donderdag moesten Kraaijkamp en Konings in een onderling duel uitmaken wie op 'duivelseiland' mocht blijven en wie moest afvallen. Wie het snelst een puzzel kon oplossen en intussen de bal in een flipperspel kon houden, was de vraag. Dat bleek Kraaijkamp. En dus zat Konings' avontuur er op.





Verlegen

Maar de zangeres kijkt trots terug op haar deelname. "Eigenlijk wel. Het is overleven, daar. Ik dacht bij mezelf: laat maar komen wat moet komen. Dan zien we wel hoe we dat gaan invullen. En met die houding kwam ze heel ver. "Ik was graag nog langer gebleven, maar misschien was dit precies genoeg voor mij. Je wordt toch wel moe, afgemat."

Ze vond het vooral jammer voor haar fans dat ze uit het programma moest verdwijnen. "Ik hoor dat ze mij een held vonden. Daar word ik verlegen van..."



'Geweldig mens!'

Astenaar Herold Dat weet wat Konings zoal moest doormaken als kandidaat. Hij deed vorig jaar als onbekende Nederlander mee aan Expeditie Robinson. "Wat heb ik van haar deelname genoten!", laat hij weten. Hij noemt Konings vol respect 'Knopencorry'.

En ook 'Braboneger' Steven Brunswijk - die nog wel in het programma zit - heeft veel respect voor haar. "Ik dacht dat Corry er niet tegen zou kunnen", vertelt de Tilburgse cabaretier eerlijk. "Op een onbewoond eiland overleven met mensen die een stuk jonger zijn dan haar. Maar het tegendeel bleek waar!! Ze heeft mij in alle facetten verrast en ze is een geweldig mens!"