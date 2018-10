Deel dit artikel:













Verstekelingen vrachtwagen opgepakt in Eerde Verstekelingen in Portugese vrachtwagen

EERDE - In Eerde zijn vrijdagmorgen acht mensen aangehouden, die vanuit België illegaal in een vrachtwagen waren meegereden naar Nederland. Bij de politie was tegen tien uur gemeld dat een groep buitenlanders op industrieterrein De Dubbelden in Veghel uit een vrachtwagen was gestapt.

Geschreven door Hans Janssen

Toen agenten er poolshoogte wilden komen nemen, zagen ze de groep op de Eerdsebaan in Eerde. De politie heeft ze meegenomen en zette hiervoor vier wagens in.



Geen ID-bewijs

De Vreemdelingenpolitie gaat de verstekelingen aan de tand voelen, zo zal ze onder meer proberen hun identiteit vast te stellen. Allen hadden geen ID-bewijs op zak. Vermoedelijk gaat het om mensen uit Noord-Afrika, zo zegt een woordvoerder van de politie. Hij voegt eraan toe dat ze voor zover bekend zonder problemen mee zijn gegaan met de agenten. Ook de chauffeur van de vrachtwagen zal worden verhoord.