In Eindhoven zijn ze klaar voor de wereldtop, nieuwe urban freerun en tricking hal geopend

Urban sports zijn moderne sporten als skateboarden en freerunning. Vaak kom je ze buiten op straat tegen. Veel jongeren hebben een urban sport als hobby, maar voor sommigen is het veel meer dan dat.

Bekijk de video en lees verder





Om topsport niveau te halen is het heel belangrijk dat deze hal er is, volgens freerunner Kevin Geurtsen. "We zijn er echt heel erg blij. Het is een plek die we al jaren wilden met de community en wat we al jaren hebben geopperd bij de gemeente." Het is een plek waar ze vooruit kunnen, waar ze kunnen oefenen. Bijvoorbeeld dingen die de sporters buiten nog niet durven te doen. Ook in de winter. Bij andere sporten zie je vaak goede trainingsfaciliteiten, een belangrijk aspect om vooruitgang te kunnen boeken. "Zo werkt het bij freerunnen ook. Als je binnen kunt trainen en veiliger kunt trainen, dan kun je op die manier vooruitgang boeken."

Er wordt flink geoefend door trickers en freerunners. (Foto: Kevin Cordewener)

Deze hal, Commit040, is bedoeld voor iedereen. Amateurs, zoals nieuwe leden en kinderen, maar ook professionals zijn er welkom. Eén van die profs is Kelian Cieslak. Hij werd twee keer Nederlands kampioen tricking. "Deze sporten zijn niet ouder dan tien á vijftien jaar. In Nederland zijn er drie andere vergelijkbare hallen. Wij zijn dus nummer vier en dat is vrij bijzonder."

Je kunt er freerunnen over een parcours en tricken. "Freerunners zijn de jongens die over de daken rennen bijvoorbeeld. Tegenwoordig worden ze ook voor films ingezet. Martial arts tricking is een mixsport van meerdere vechtsporten zoals taekwondo, kungfu, capoeira en acrobatiek zoals turnen en breakdance.

Freerunners in Eindhoven volop aan het trainen. (Foto: Kevin Cordewener)

Boost voor de sport

Volgens Kevin Geurtsen betekent deze urban freerun en tricking hal voor de scene in Eindhoven een boost voor de sport. Het aantal leden zal groeien maar ook het niveau zal gaan stijgen. "Je kan samen trainen en meedoen aan freeruns, je kan kijken wat anderen doen en daar van leren. Dan zie je iemand anders zijn style en kijk je hoe je dat kan gebruiken op je eigen manier."

Ook freerunners trainen hard in Eindhoven. (Foto: Kevin Cordewener)

Topsport niveau

Op internationaal niveau doet Nederland het niet slecht. Er zijn een aantal freerunners die bijvoorbeeld opdrachten doen voor bedrijven in het buitenland. Ook op het gebied van tricking gaat het goed volgens Kelian Cieslak. "In bijvoorbeeld Amerika heb je veel meer locaties om te trainen, wij doen dus iets onder, maar zitten wel hoog in de wereldtop."