Fileproblemen op A2 ook bij Boxtel weer voorbij

EINDHOVEN - De middagspits op de snelweg A2 tussen Utrecht en Eindhoven leek vrijdag wel erg vroeg te beginnen. Zowel tussen Utrecht en Den Bosch als tussen Den Bosch en Eindhoven stond er enige tijd een file van ruim tien kilometer. Het leidde tot een vertraging van ruim een uur. Tegen halfdrie kon het verkeer op deze weg vrijwel probleemloos doorrijden.

De ellende tussen Den Bosch en Eindhoven werd veroorzaakt door een aanrijding bij Boxtel. Hierbij sloeg één auto over de kop. De bestuurster hiervan zou amper gewond zijn geraakt. De vrouw zou geremd hebben voor een file, die voor haar was ontstaan. De chauffeur van een achteropkomende wagen had dit niet in de gaten en botste op de auto, die vervolgens over de kop sloeg. Het verkeer werd na dit ongeval geadviseerd om te rijden via Tilburg.



Ook problemen tussen Utrecht en Den Bosch

Direct na twaalf uur waren er al grote problemen op dezelfde snelweg tussen Utrecht en Den Bosch. Na een ongeluk bij het Gelderse Kerkdriel gingen twee rijstroken dicht. Tegen kwart voor een was de weg weer vrij.