Ervaringsdeskundige Anouar Kali weet wat er gevraagd wordt: 'Alleen de winst telt'

In het seizoen 2016-2017 speelde NAC in de eerste divisie en Willem II in de eredivisie. Beide clubs troffen elkaar in de finale van de play-offs om promotie/degradatie. Anouar Kali speelde beide wedstrijden. “Dat was natuurlijk wel een andere fase dan waarin we nu zitten”, zegt de middenvelder. “Dat was een finale en toen ging het echt ergens om, maar dat neemt niet weg dat er zondag gewonnen moet worden.”

Anouar Kali in zijn tijd bij Willem II in duel met NAC-speler Uros Matic (foto: VI Images).

Moeten winnen

Ook NAC-trainer Mitchell van der Gaag beseft maar al te goed dat er gewonnen moet worden komend weekend. NAC staat met drie punten onderaan in de eredivisie en de laatste overwinning werd eind augustus behaald. “De belangen zijn bij ons al groot, maar met de derby worden die belangen nog groter”, zegt Van der Gaag tijdens het perspraatje voorafgaand aan de derby. “Het houdt de supporters bezig en bij ons komt er nog een extra laag druk omdat we wij weer eens een keer moeten winnen.”

Leider

“Dit zijn wedstrijden op zich”, zegt Kali. “Er gebeurt veel, van tevoren en tijdens de wedstrijd, vooral op de tribune.” Deze jaargang is het nog vrij rustig qua supportersacties voorafgaand aan de derby. Alleen supporters van Willem II waren dinsdagnacht actief. “Ik houd daar ook niet zo van eerlijk gezegd”, aldus Kali, die als een van de ervaren jongens langzaamaan wordt gezien als een leider binnen de groep. “Ik weet wat er gevraagd wordt. Je hoeft niet goed te spelen om te winnen. Deze worden beslist op details, dat geef ik mee aan de jonge jongens. Maar ook ik en de ervaren jongens moeten scherp zijn.”

De supporters van NAC en Willem II zullen vroeg uit bed moeten. De wedstrijd van aankomende zondag begint namelijk al om 12.15 uur. “Dit is meer een wedstrijd voor ’s avonds”, stelt NAC-trainer Mitchell van der Gaag. “Zeker bij ons thuis met een Avondje NAC. Maar het is gepland, daar moeten we mee dealen en dan moeten we in combinatie met de supporters een zo goed mogelijk resultaat boeken.”