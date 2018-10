Wapenvondst leidt tot drie aanhoudingen in huis Eindhoven

EINDHOVEN - De politie heeft na de vondst van een vuurwapen in Eindhoven drie mensen aangehouden. Dit gebeurde donderdagmiddag in een huis aan de Leenderweg. Het gaat om twee mannen en een vrouw.

Bij de politie kwam informatie binnen dat er in de woning iemand zou zijn met een vuurwapen. Agenten gingen direct naar het pand om poolshoogte te nemen en ze vonden er het wapen. Dit werd in beslag genomen.



Vrouw vrijgelaten

Twee bewoners van het pand, een man en een vrouw, werden ook meegenomen. Een derde verdachte, een 37-jarige Eindhovenaar die in het huis was, moest ook mee. De vrouw werd na het afleggen van een verklaring vrijgelaten. De twee mannen zitten nog vast voor verder onderzoek.