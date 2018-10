Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kiki Bertens krijgt prestigieuze prijs tijdens gala in aanloop naar WTA Finals Kiki Bertens (foto: ANP)

SINGAPORE - Tennisster Kiki Bertens heeft vrijdag bij een gala in Singapore een prestigieuze prijs in ontvangst mogen nemen. Ze is de tennisster die dit jaar de meeste progressie heeft geboekt op de WTA Tour en kreeg daarvoor de 'WTA Most Improved Player of the Year-award'.

Die prijs wordt sinds 1977 uitgereikt aan de tophonderdspeelster die de meeste vooruitgang heeft laten zien in een seizoen. De trotse Bertens is de eerste Nederlandse die de prijs wint. Vorig jaar ging de eervolle prijs naar de Letse Jelena Ostapenko, eerdere winnaars zijn onder anderen Steffi Graf (1986), Monica Seles (1990), Martina Hingis (1996), Serena Williams (1999), Justine Henin (2001) en Maria Sharapova (2004). De Bredase, die het seizoen begon als nummer 31 van de wereld en nu negende staat, troefde de Duitse Julia Görges, de Russische Daria Kasatkina, de Belgische Elise Mertens, de Chinese Wang Qiang en de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich af in de strijd om de prestigieuze prijs. Tekst gaat door onder de Instagram-post van Bertens. Loting WTA Finals

Vrijdag werd er ook geloot voor de WTA Finals. In Singapore neemt Bertens het op tegen Angelique Kerber, Naomi Osaka en Sloane Stephens. Dat heeft de loting uitgewezen. Tijdens de WTA Finals zijn de acht beste speelsters van de wereld in twee groepen gedeeld. De beste twee van elke groep gaan door naar de halve finale. De loting zorgde ervoor dat Bertens het op moet nemen tegen de nummers drie (Kerber), vier (Osaka) en acht (Stephens) van de wereld. Zelf staat Bertens op plek negen. Bertens werd op de valreep rechtstreeks toegelaten tot de prestigieuze WTA Tour Finals. Aanvankelijk had de 26-jarige Nederlandse toptennisser een reserveticket, omdat ze op de jaarranglijst op de negende plek eindigde. Door de afmelding van de nummer één van de wereld, Simona Halep, mocht Bertens alsnog meedoen. De Roemeense kreeg vrijdag wel de prijs voor beste tennisster van het jaar. Prijzenpot van 6 miljoen

In de andere groep zitten Caroline Wozniacki, Petra Kvitova, Elina Svitolina en Karoline Pliskova. De WTA Finals wordt gezien als een prestigieus toernooi waar het prijzengeld ontzettend hoog is. De totale prijzenpot is ruim 6 miljoen euro. Bertens is in elk geval zeker van ruim 130.000 euro omdat ze mee mag doen. Als ze wint, dan grijpt ze helemaal de jackpot. De winnares van de WTA Tour Finals verdient ruim 1,6 miljoen euro.