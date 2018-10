Deel dit artikel:













Man (30) die uit het niets peuter schopte en ander jongetje sloeg, moet zich laten opnemen Aarchieffoto: Pixabay.com/Pexels

ROSMALEN/DEN BOSCH - Een man van 30 die in februari in Rosmalen een jongetje van twee vanuit het niets in zijn rug schopte, moet zich laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Hij krijgt de straf ook omdat hij twee dagen eerder een ander jongetje sloeg. Dit slachtoffer was drie jaar. De man moet zich een jaar laten behandelen, zo bepaalde de rechtbank in Den Bosch vrijdag.

Geschreven door Sandra Kagie

In Rosmalen gebeurde de mishandeling bij winkelcentrum de Molenhoekpassage. De man schopte het kind zonder enige aanleiding. De moeder stond op dat moment met haar zoontje te wachten om over te steken naar de parkeerplaats. De mishandeling van het andere jongetje gebeurde in een supermarkt in Den Bosch. Uit de uitspraak blijkt dat de man in juli vorig jaar ook een vrouw in Den Bosch in haar gezicht sloeg. Dit gebeurde op straat. 'Gevaarlijk voor anderen'

Uit rapporten van een psycholoog en psychiater blijkt dat de man gevaarlijk is voor anderen. Hij was er volgens de rechtbank tijdens de mishandelingen van overtuigd dat hij 'stelselmatig werd benadeeld, mishandeld en misbruikt'. De verdachte is door de rechtbank volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Bezoekers van het winkelcentrum in Rosmalen reageerden destijds vol ongeloof en afschuw op het verhaal. Toen voor de mishandeling een verdachte werd aangehouden, was er sprake van opluchting in de buurt. LEES OOK: Buurt opgelucht na aanhouding man die peuter trap gaf: 'Ik had hemzelf een trap gegeven' De man kon een week na de mishandeling van het jongetje van twee worden aangehouden. Dit op basis van beelden van een bewakingscamera. Hij werd na een zoektocht opgepakt bij zijn ouderlijk huis.