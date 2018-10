Deel dit artikel:













Dode gevonden in Maas bij Megen, veer naar Appeltern ligt stil Vanwege het onderzoek ligt het veer aan de kant (foto: Charles Mallo/SQ Vision Mediaprodukties).

MEGEN - In de Maas bij Megen is vrijdagmiddag een dode gevonden door een voorbijganger. Die tipte de politie. Vanwege het onderzoek dat is opgestart, is het veer van Megen naar Appeltern voorlopig gestremd. Het onderzoek naar de identiteit van het stoffelijk overschot en de doodsoorzaak kan uren duren.

Geschreven door Hans Janssen

Het veer valt onder Stichting De Maasveren. Stichtingsdirecteur John van den Akker kreeg het verzoek van de politie om de pont uit de vaart te halen.



Hulp van Forensische Opsporing

Medewerkers van de brandweer en de politie zijn bezig met een onderzoek in de Maas. Volgens een woordvoerster van de politie zal het lichaam, wanneer het uit het water is gehaald, worden onderzocht door mensen van de Forensische Opsporing.