Robbert bezorgt gestolen drumstel van Normaal terug en drinkt pilsje met Bennie Jolink

ACHTMAAL - "Proost op Brabant en proost op Achtmaal. Dat ik dat ooit nog zou zeggen." Leadzanger Bennie Jolink van de band Normaal had het zelf ook nooit verwacht maar donderdag bracht hij toch echt een lofzang op onze provincie. Dat hebben we te danken aan Robbert van Kalmthout uit Achtmaal, die de band een uniek en gestolen drumstel terugbracht.

Het drumstel verdween ongeveer een maand geleden uit een beveiligde schuur bij een studio, na een optreden van de band. De dader werd niet direct gevonden.

Via Marktplaats kocht de nietsvermoedende Van Kalmthout het drumstel, zo vertelt hij. "Ik wilde daarna wat meer info over jaartal en kit en stuurde een foto naar een bevriende handelaar." Die herkende het drumstel direct, het was het vermiste instrument van de Achterhoekse band.

Op naar Bennie Jolink

Robbert nam contact op met de band. Deze week reed hij met collega-drummer Patrick Kustermans naar de nieuwe studio van Bennie Jolink in Hummelo. "We hebben het drumstel gebracht naar waar het hoort. Het was heel gezellig. We hebben een biertje gedronken en samen nog een liedje gespeeld, waarbij ik mocht drummen. Ik heb de band nooit echt gevolgd, maar het was wel heel leuk om ze te ontmoeten en even mee te praten."

"Ontzettend bedankt, heel erg fijn. Proost", zo bedankte Jolink hem. Het instrument van Yamaha bleek gestolen door een crewmember, in wie de band 'zeer teleurgesteld is'. "Er was er maar één van verkocht in Nederland", aldus de zanger.

'Ik ben er niet bij ingeschoten'

Hoeveel Van Kalmthout voor het drumstel had betaald wil hij niet zeggen. Hij zegt wel dat hij 'er niet bij ingeschoten is', wat doet vermoeden dat de band het gestolen toestel teruggekocht heeft.