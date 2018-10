Deel dit artikel:













Explosie in pas verbouwde woonboerderij na omzetten lichtschakelaar Een deel van de schade na de ontploffing (foto: Danny van Schijndel).

BEEK EN DONK - In een woonboerderij in Beek en Donk is vrijdagmiddag mogelijk een gasexplosie geweest. Twee mensen zijn voor controle meegenomen naar een ziekenhuis. Dit meldt de brandweer. Het is onduidelijk of het om de bewoners gaat.

Het incident gebeurde aan de Lekerstraat. De brandweer had een melding gekregen van een brand. Toen ze arriveerde, bleek dat er een ontploffing was geweest.



Pas verbouwd

Zowel een gevel als het dak liep schade op. De woning was pas verbouwd en de bewoners hadden net hun eerste nachtje in hun vernieuwde woning achter de rug. De explosie ontstond na het omzetten van een lichtschakelaar.