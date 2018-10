Volg hier LIVE de tussenstanden van de Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie

EINDHOVEN - Vanuit Brabants oogpunt is TOP Oss-FC Den Bosch de topper in de tiende speelronde van de Keuken Kampioen Divisie. Het zijn de twee best presterende ploegen op het tweede niveau van Nederland. De nummer zes tegen de nummer vijf van dit moment. Alle andere Brabantse clubs komen vrijdagavond ook in actie, kijk hier voor de tussenstanden.

TOP Oss-FC Den Bosch 0-1

De thuisploeg liet via een video een dag voor de wedstrijd zien klaar te zijn voor de derby. Een wedstrijd tussen de nummer vijf (FC Den Bosch) en nummer zes (TOP Oss) van de competitie.

"Zij hebben hun ploeg pas laat samengesteld, maar wel met goede spelers. Ze hebben veel scorend vermogen en ze zijn in vorm. De inzet vanavond: plek vijf. Dat maakt de derby nog mooier", zegt trainer Klaas Wels op de website van TOP Oss. FC Den Bosch is momenteel de club in vorm. Het is de enige club uit de Keuken Kampioen Divisie die de laatste drie wedstrijden wist te winnen.

De bezoekers komen na achttien minuten spelen op voorsprong. Oussama Bouyaghlafen maakt de 0-1. Daar mag hij Bryan Smeets dankbaar voor zijn. De middenvelder van TOP Oss speelt de bal vanaf de middenlijn richting zijn eigen doelman, maar veel te zacht. Bouyaghlafen pikt de bal op en scoort. Een minuut later is er een enorme kans voor Beltrame, maar Nick Olij pakt zijn inzet.

MVV-Jong PSV 1-1

Maxi Romero krijgt weer een kans om zijn eerste officiële PSV-doelpunt te maken. Hij start in de basis bij Jong PSV op bezoek bij MVV. Trainer Mark van Bommel wilde eerder op de dag nog geen datum plakken op de rentree van de Argentijn in het eerste elftal. De laatste keer dat de aanvaller in actie kwam in een PSV-shirt was eind augustus.

Na een klein half uur spelen komt Jong PSV op voorsprong in Maastricht. Na een fraaie steekpass van van Maxi Romero krijgt Matthias Verreth een kans oog in oog met de van PSV gehuurde MVV-goalie Luuk Koopmans. Hij is niet egoïstisch en legt de bal af op Coy Gakpo, die scoort de 0-1. Niet veel later maakt Joeri Schroijen de gelijkmaker. Zijn inzet gaat via meerdere PSV-benen uiteindelijk in het doel achter Yannick van Osch.

Jong Ajax-RKC Waalwijk 1-1

RKC Waalwijk moet het op bezoek bij Jong Ajax stellen zonder Emil Hansson. De van Feyenoord gehuurde middenvelder was al een twijfelgeval en heeft de laatste test niet goed doorstaan. Hij ontbreekt in de selectie voor het duel met de Amsterdammers.

Zonder Hansson komt de ploeg van trainer Fred Grim na een klein kwartier spelen goed weg. Perr Schuurs probeert het vanuit een vrije trap met een lage schuiver, de bal gaat via de binnenkant van de paal net niet in het doel. Een minuut later is Teun Bijleveld dicht bij de 1-0, het schot van de Jong Ajax-aanvoerder wordt door Melle Meulensteen net voor de lijn geblokt.

Het is veel eenrichtingsverkeer in Amsterdam. Een treffer van de thuisploeg kon dan ook eigenlijk niet uitblijven. Met nog tien minuten op de klok in de eerste helft is het raak. Danilo Pereira Da Silva raakt de bal na een lange aanval niet goed, maar wel goed genoeg om te scoren. Niet veel later is het weer gelijk, Anas Tahiri maakt vanuit de counter de 1-1.

FC Eindhoven-FC Volendam 1-0

De start was niet heel erg lekker, maar inmiddels is FC Eindhoven al vier wedstrijden op rij ongeslagen. De laatste wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie werd met 0-1 gewonnen van NEC. Na het duel met de club uit Nijmegen wacht nu een op papier minder moeilijke tegenstander. FC Volendam, de nummer zeventien van de competitie, komt op bezoek.

Branco van den Boomen maakt na iets meer dan een half uur spelen de 1-0.

SC Cambuur-Helmond Sport 2-1

"Na zo'n nederlaag tegen Telstar moeten we een reactie laten zien tegen SC Cambuur", zei trainer Robby Alflen op de website van zijn club. Vorige week werd er met 1-2 verloren van Telstar. Mede door die nederlaag staat Helmond Sport negentiende in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Alflen wacht nog altijd op de eerste overwinning. Vrijdagavond is er weer een kans op de eerste driepunter, op bezoek bij nummer acht SC Cambuur.

De beginfase is voor de thuisploeg. In de eerste vijf minuten krijgt SC Cambuur twee kansen op de openingstreffer. Justin Mathieu raakt van grote afstand de lat. Robertha krijgt van dichtbij een grote kopkans, maar Stijn van Gessel brengt redding.

Kevin van Kippersluis doet Helmond Sport twee keer pijn in een paar minuten tijd. Eerst schiet hij de bal hard binnen, een paar minuten later tikt hij bij de tweede paal een lage voorzet binnen: 2-0. Op slag van rust komt Helmond Sport terug in de wedstrijd, Bram Zwanen werkt een voorzet van Arne Naudts binnen.