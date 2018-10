Dutch Design Week 2018, zoenen op afstand, knuffelbare telefoons en meer [LIJSTJE]

“We transformeren koeienmest in nieuwe cellulose-pulp", vertelt kunstenaar Jalila Essaïdi. Zij is een van de ontwerpers op DDW 2018. Aan de Oirschotsedijk startte zij met haar BioArt Village. Een soort boerderij met allerlei duurzame uitvindingen, waaronder haar wereldberoemde kleding van koeienmest.

"Daarmee los je eigenlijk twee vervuilende industrieën op. Het mestprobleem in de agrarische sector en het tekort aan duurzame cellulose-pulp in de textielindustrie.”









Bomen met internet

Kunstenaar Essaïdi laat op het landgoed nog tal van andere ontwerpen zien, waaronder bomen met internetverbinding. “Dat zijn hele grote levenden bomen waar een kooi omheen is gemaakt van koper", legt Jalila Essaïdi uit.

"Hier kun je informatie verzenden en ontvangen via bomen. Dus je hebt geen internet nodig en iedereen kan het simpel zelf thuis nadoen met een rolletje koper. Hoe hoger de boom, hoe verder je wegzendt. De sapstroom van de boom wordt dus als een eerste verbinding gebruikt.”

'Knuffelbare telefoon'

In het Veemgebouw gaan ze tijdens de Dutch Design Week (DDW) op zoek naar lieve, menselijke technologie. “Ik heb zelf onderzoek gedaan naar of robots een zachtere huid kunnen krijgen", legt Viola van Alphen uit.

“Dus bijvoorbeeld een knuffelbare telefoon, zodat je iets zachts aan je oor hebt in plaats van zo'n hard ding.” Met haar ontwerpen wil Van Alphen aaibare technologie van morgen maken.









'Reis van morgen'

Het hart van de designweek is Strijp S. De Nederlandse Spoorwegen denken daar na over de toekomst. "Hier ligt een echt spoor en hier presenteert NS de ideeën van vandaag en morgen", legt Ernst Ruijgrok uit. Virtueel kun je beleven hoe de trein van morgen eruit ziet.

"De trein is opgeknipt en daar kun je in gaan zitten. Je kan dan zelf kijken hoe je je reis van morgen wilt inrichten. Dus er zijn verschillende coupés. Eentje waar je kunt werken, een andere om een hapje te eten of zelfs te slapen. Het lijkt me hartstikke leuk als iedereen zo zijn eigen reis maakt."









Met ruim 2600 ontwerpers is het bijna niet te doen om alles te behandelen. Dit zijn een aantal van de ontwerpers en locaties die je in ieder geval moet zien:

Graduation Show op Campina, Kanaaldijk Zuid

Studenten van de Design Academy laten op de Graduation Show hun afstudeerwerkstukken zien. Dit is een vast onderdeel van DDW. Ieder jaar is dit erg afwisselend met tal van uiteenlopende ideeën. De studenten willen de wereld mooier en beter maken op hun eigen manier.

Robot Love in Melkfabriek, Kanaaldijk Zuid

Bij de expositie Robot Love kun je zoenen op afstand. Hoe werkt dat dan? De zoenen van het publiek worden omgezet in muziek en de muziek is dan weer op een andere plaats te horen. De ontwerpen betreden zo het ingewikkelde terrein van robots en kunstmatige intelligentie.









Cor Unum: The Past Inspires the Future in plan-B, Hurksestraat

In deze expositie is nieuwe keramiek te zien van een aantal ontwerpers. Cor Unum verwijst naar de 65 jaar oude keramiekwerkplaats uit Den Bosch. Bij Cor Unum werken mensen die op een andere plek niet makkelijk een baan vinden. Door samenwerking met bekende Nederlandse ontwerpers komen bij Cor Unum al jaren bijzondere producten vandaan.

Zilver G’oud in Vitalis Berckelhof, Generaal Cronjestraat

Een onderwerp dat regelmatig terugkeert op DDW is hoe de samenleving van de toekomst eruit moet zien. Zorgorganisatie Vitalis uit Eindhoven zet al jaren de deuren wijd open voor kunstenaars en voor kunst. Tijdens de Dutch Design Week komen ze met een tentoonstelling over wat voor ouderen kan betekenen.

Geo-design Alibaba - From here to your home, in het Van Abbemuseum

Een groep ontwerpers deed voor het Van Abbemuseum onderzoek naar de invloed van internetgigant Alibaba. Negen ontwerpers hebben zich verdiept in het Chinese bedrijf. Het verslag daarvan zie je tijdens DDW.