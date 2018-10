Donis Avdijaj blij NAC'er Mikhail Rosheuvel weer te zien: 'Nog blijer als hij verloren heeft'

TILBURG - Donis Avdijaj kijkt uit naar de komende wedstrijd van Willem II. Zondagmiddag spelen de Tricolores tegen buurman NAC. Een wedstrijd waarin punten gepakt moeten worden, maar waar nog veel meer op het spel staat.

"Een normale wedstrijd wil je winnen, maar nu is het ook een derby", zegt Avdijaj. "Het gaat niet alleen om de punten. Het is ook voor de fans. We willen winnen voor het team, dat is belangrijk. Maar we willen ook winnen voor alle supporters, voor de stad."

De aanvaller kijkt uit naar het treffen in Breda. Avdijaj speelt altijd vol passie, dat komt bij een derby nog meer naar boven. "Ik wil altijd laten zien dat ik vecht voor het team. Het belangrijkste is niet wie scoort of wie de assist geeft. Het belangrijkste is dat we aan het einde drie punten hebben, dat we werken als een team en dat we het vieren als een team."

Amateurderby

Trainer Koster maakte in zijn carrière al heel wat derby's mee. De mooiste? "Dan moet ik terug naar mijn amateurtijd. Zierikzee tegen Bruinisse bijvoorbeeld, of tegen een ploeg uit een ander dorp een paar kilometer van Zierikzee vandaan. Het was altijd leuk om daar te spelen."

Koster heeft het idee dat een derby tegenwoordig wel voor meer strijd zorgt dan vroeger het geval was. "De rivaliteit tussen NAC en Willem II is wel toegenomen. Er zijn ieder jaar ludieke acties. Als het daar bij blijft, is dat heel mooi. De rivaliteit is enorm groot, als speler vond ik het altijd heel leuk om in dat soort entourages te spelen. Bij ons zijn nu spelers die voor het eerst zo'n wedstrijd spelen. Die weten nog niet wat het precies is. Maar op de laatste training zullen ze al wel een voorbeeld krijgen."

'Goede vriend Rosheuvel'

Avdijaj staat zondagmiddag op het veld met goede vriend Mikhail Rosheuvel. De twee speelden vorig jaar een half seizoen samen bij Roda JC. Nu staan ze tegenover elkaar. Op Instagram werden er al speldenprikjes uitgedeeld. "Hij is een erg leuke gast, een goede speler ook. Ik vroeg hem: weet je zeker dat je gaat winnen? Het was een grapje. Maar in de grap zat ook een kern van waarheid. Ik ben blij om hem te zien. Maar ik ben nog blijer als ik hem zie nadat hij verloren heeft."