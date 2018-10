Beroving in Eindhoven door jongen met clownsmasker

EINDHOVEN - Op de Oude Bossche Baan is vrijdagavond rond half negen iemand overvallen. Dat gebeurde door twee jongens waarvan er een clownsmasker droeg.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of de daders iets hebben buitgemaakt. Volgens Burgernet droeg de overvaller met het clownsmasker een trainingspak met daarover een zwarte jas. Hij reed op een fiets.









Woensdagavond vond er in de wijk Woensel ook een overval plaats. Een man werd tijdens het pinnen overvallen.

