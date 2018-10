Deel dit artikel:













Man gewond na steekpartij in huis Boxmeer, slachtoffer belt gewond aan bij huis verderop Foto: SK-Media

BOXMEER - Bij een steekpartij in een huis aan de Erflanden in Boxmeer is vrijdagavond een man gewond geraakt. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. Het slachtoffer belde na het voorval met een steekwond aan bij een huis in de Heistraat.

Geschreven door Corné Verschuren

De bewoners schakelden de hulpdiensten in en waarschuwden de politie. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was hij aanspreekbaar. De verdachte is naar het bureau gebracht en zit nog vast. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding voor de steekpartij is geweest.