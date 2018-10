Deel dit artikel:













Huis zwaar beschadigd door brand, schrik bij de buren zit er goed in De garage de dag na de brand (foto: Paul Giezen) He vuur begon bij de auto. (Foto: SQ Vision)

OSS - Een huis aan het Gezellehof in Oss is vrijdagnacht zwaar beschadigd door brand. Het vuur brak rond halfvier uit bij een auto die voor de garage geparkeerd was, maar de vlammen sloegen over.

Geschreven door Peter de Bekker

Toen de gewaarschuwde brandweer aankwam, was de auto al verloren gegaan. Het lukte wel om te voorkomen dat de brand in huis verder uitbreidde. Volgens een ooggetuige is de schade 'desalniettemin groot'. Geschrokken

De buurtbewoners werden wakker van de knallen van de airbags. Ze zijn flink geschrokken van de brand. Volgens hen is het Gezellehof een rustige straat waar veel sociale controle is. Zoveel dat veel mensen van elkaar een huissleutel hebben. Ook noemen ze zich onderling elkaars mantelzorgers. Onderzoek

Hoe het vuur kon ontstaan, wordt onderzocht. Oss wordt de laatste tijd 's nachts vaker getroffen door autobranden. De laatste keer was donderdagnacht, op de Hagelkruisstraat. Dinsdag ging op de Johan Doornstraat een auto in vlammen op.