Automobilist veroorzaakt ravage in Eindhoven en slaat over de kop De ravage in de Insulindelaan is aanzienlijk. (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision)

EINDHOVEN - Een automobilist heeft vrijdagnacht een ravage veroorzaakt in de Insulindelaan in Eindhoven. De auto reed een lantaarnpaal uit de grond, ramde een verkeersbord en sloeg daarna over de kop.

Geschreven door Peter de Bekker

De auto kwam uiteindelijk op de ventweg tot stilstand. "Van de voorkant van de auto is niets meer over", laat een ooggetuige weten. De brokstukken van de auto en de lantaarnpaal liggen verspreid over de weg. Ziekenhuis

Een van de twee inzittenden is naar een ziekenhuis gebracht, de ander is op de locatie zelf behandeld. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.