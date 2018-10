FC Den Bosch in top vijf Keuken Kampioen Divisie, maar geen kampioenskandidaat: 'Dat is onzin'

OSS - Met de winst van FC Den Bosch op TOP Oss sluiten de Bosschenaren aan bij de top. De ploeg van trainer Wil Boessen staat nu op de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie, waarmee de titel 'Beste Brabantse ploeg van dit moment' binnen is. Voorlopig zijn de ambities nog niet groter, want kampioensaspiraties hebben ze in Den Bosch nog niet. “Wij zijn zeker geen kampioenskandidaat. Dat is grote onzin.”

Voorafgaand stonden TOP Oss en FC Den Bosch op de zesde en respectievelijk vijfde plaats op de ranglijst. Daarmee was het duel in het Frans Heesen-stadion een 'kleine' topper.

“Gezien de eerste helft is de overwinning meer dan terecht”, zei trainer Wil Boessen na afloop. “Het is dat wij de wedstrijd niet in het slot gooien. Daardoor blijft het 1-0, en blijft het billenknijpen tot de laatste seconde."



Meestrijden met de top

Met de overwinning op TOP Oss sluit FC Den Bosch stiekem aan bij de top drie. Die bestaat uit Almere City, Go Ahead Eagles en Sparta Rotterdam. Het kan snel gaan in het voetbal. Drie weken geleden stonden de Bosschenaren nog onderin de middenmoot, nu kan de ploeg van trainer Wil Boessen meestrijden om het kampioenschap. “Dat is grote onzin. Het is mooi dat wij vier keer achter elkaar winnen, maar we gaan niet ineens om de titel strijden. Er zullen ook weer mindere periodes komen. Wij moeten gewoon rustig bouwen.”

Toch ziet Boessen wel dat zijn ploeg begint te draaien. Door de nieuwe eigenaar Kakhi Jordania was het mogelijk om veel te investeren in nieuwe spelers. Maar omdat die vlak voor de voetbalcompetitie pas werden aangetrokken, moesten de spelers nog aan elkaar wennen. “Nu wij ineens winnen, is het ook makkelijker om aan elkaar te wennen. Het spel wordt steeds beter, maar we moeten ook normaal blijven doen. De competitie is nog heel lang. Er kan nog van alles gebeuren.”

Top vijf

Ook Oussama Bouyaghlafen merkt dat Den Bosch steeds beter raakt ingespeeld. “In het begin moesten wij echt aan elkaar wennen. Er kwamen in korte tijd veel nieuwe spelers. Verschillende culturen in een spelersgroep; dat was wel even wennen. Je ziet dat dit wennen inmiddels voorbij is. We zijn nu goed ingespeeld."

Toch gaat het ook de doelpuntenmaker te ver om Den Bosch nu ineens als titelkandidaat aan te merken. “Maar het begint nu te lopen. Ik denk dat top vijf aan het einde van het seizoen zeker mogelijk is. Zeker als je kijkt naar de kwaliteit die in onze spelersgroep aanwezig is.”